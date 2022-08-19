Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Вацке – о приглашении Роналду: «Это очень привлекательная идея»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал слухи о возможном переходе в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я люблю Криштиану Роналду. Идея его приглашения на «Сигнал Идуна Парк» выглядит очень привлекательно, но на данный момент у нас не было контакта по этому трансферу», – цитирует Вацке итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уже задумывается над расторжением контракта с Криштиану Роналду. Португалец якобы негативно влияет на своих партнёров по команде и атмосферу в раздевалке в целом.