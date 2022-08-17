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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: «Скоро всё станет известно»

 
17 Августа 2022 • 01:34 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
6.10 4.50 1.50
22.08 22:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду анонсировал собственное интервью, в котором он расскажет о своём будущем.

«Вы узнаете всю правду, когда я дам интервью через несколько недель. В СМИ постоянно публикуется ложь – по моим подсчётам, за последние месяцы только пять из сотни новостей соответствовали действительности», – поведал португалец в социальных сетях.

На днях пресса рассказала о готовности «Манчестер Юнайтед» расстаться с Роналду этим летом из-за его поведения, отрицательно влияющего на атмосферу в коллективе. Интерес к игроку, по слухам, проявляют мадридский «Атлетико» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (2)
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venge
17 Августа 2022 в 02:47
Скоро будет каминг-аут?
Alex1972
17 Августа 2022 в 01:46
Скоро все станет известно : Добавлю я Мендешу зарплату или уволю его... А-ха-ха-ха...😛
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