Роналду: «Скоро всё станет известно»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду анонсировал собственное интервью, в котором он расскажет о своём будущем.

«Вы узнаете всю правду, когда я дам интервью через несколько недель. В СМИ постоянно публикуется ложь – по моим подсчётам, за последние месяцы только пять из сотни новостей соответствовали действительности», – поведал португалец в социальных сетях.

На днях пресса рассказала о готовности «Манчестер Юнайтед» расстаться с Роналду этим летом из-за его поведения, отрицательно влияющего на атмосферу в коллективе. Интерес к игроку, по слухам, проявляют мадридский «Атлетико» и «Челси».