Рэшфорд: «Мог забить «Ливерпулю» ещё несколько голов»

Маркус Рэшфорд отличился на 53-й минуте матча, установив на табло счёт 2:0. Данный гол в итоге стал победным для «красных дьяволов».

«Очень важная победа для клуба – независимо от того, в каком положении мы подходили к этому матчу. Нам удалось на протяжении всей встречи придерживаться высокого темпа, который мы задали с самого начала. Это было здорово.

Мой гол был забит довольно типичным для меня образом. Я чувствовал, что сегодня мне удаётся оказываться в правильных зонах у чужих ворот, и, думаю, в другой день я мог бы забить больше голов при такой игре. Я продолжу усердно работать над собой», – поделился нападающий.