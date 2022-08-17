«МЮ» готов приобрести вингера «Челси»

«Манчестер Юнайтед» готов приобрести у лондонского «Челси» правого вингера Хакима Зиеша. Об этом сообщает журналист Набиль Дьелит в социальных сетях.

По сведениям источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг всё же убедил руководство своего клуба приобрести ему Зиеша. Марокканец был альтернативным вариантом на случай неудачи со сделкой с Антони из «Аякса», за которого требуют 90 миллионов евро.

Напомним, что Зиеш работал под руководством тен Хага в «Аяксе». Полузащитник этим летом хотел перейти в «Милан», но итальянский клуб уже окончательно отказался от идеи его приобретения.

За «Челси» Хаким выступает с 2020 года. За этот срок марокканец успел выиграть с клубом Лигу чемпионов.