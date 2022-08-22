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«Манчестер Юнайтед» не делал никаких предложений «Челси» по Пулишичу

 
22 Августа 2022 • 11:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 8 ч. 4 мин.

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» нынешним летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, манкунианцы нацелены на подписание вингера «Аякса» Антони.

«Мне сообщили, что, скорее всего, Пулишич останется в «Челси». Клубу не поступало никаких предложений от «Манчестер Юнайтед», в том числе не было никаких сделок по обмену», — заявил Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что «Челси» может обменять Пулишича в «Манчестер Юнайтед» на защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

Пулишич защищает цвета лондонской команды с 2019 года. Всего в составе «синих» вингер провёл 118 матчей, забив в них 25 голов и отдав 19 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 42 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Кристиан Пулишич трансферы
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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