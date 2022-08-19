Каррагер: «Сочувствую болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о положении дел в «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на историческую вражду между клубами, Каррагер выразил сочувствие: «Как бы странно это ни звучало, но я искренне сочувствую болельщикам «Манчестер Юнайтед». Болельщики «Ливерпуля» были в таком же положении, протестуя против владельцев клуба, так что мы знаем, каково это.

Сейчас болельщики «Ливерпуля» требуют нового полузащитника, но руководство умеет действовать разумно, не поддаваясь давлению извне. Здесь готовы ждать нужного момента и нужного игрока, прежде чем действовать», – заявил Каррагер.