Тен Хаг прокомментировал решение оставить в запасе Роналду и Магуайра в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о выборе состава на прошедший матч.

Звёздный Криштиану Роналду начал принципиальную встречу на скамейке запасных, появившись на замену только на 86-й минуте, а капитан Гарри Магуайр и вовсе не принял участия в поединке с «Ливерпулем», который завершился победой «красных дьяволов» (2:1).

«У нас есть состав, и мы должны полностью его использовать. За сезон нам предстоит провести 50-60 игр. Будем решать, кто сыграет, от матча к матчу.

Решение оставить в запасе Роналду и Магуайра далось мне нелегко, но я должен был его принять. Сейчас не стоит об этом говорить: оба – замечательные футболисты, которые ещё сыграют свою роль в этом сезоне», – цитирует Sky голландского специалиста.