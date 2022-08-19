Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель: «Не видим причин продавать Менье»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель опроверг слухи о возможном уходе из команды правого защитника Тома Менье. Напомним, что экс-игрока «ПСЖ» в последние дни активно связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Барселону».

«В данный момент мы не видим никаких причин продавать Менье. Это не входит в наши планы», – цитирует экс-капитана «шмелей» BVB Buzz.

В прошлом сезоне Менье отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами в Бундеслиге. За немецкую команду бельгиец выступает с 2020 года, когда перешёл из «ПСЖ».

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сейчас как раз находятся в активном поиске правого защитника.