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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель: «Не видим причин продавать Менье»

 
19 Августа 2022 • 10:58 Комментировать
Боруссия Д
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20.08 16:30

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель опроверг слухи о возможном уходе из команды правого защитника Тома Менье. Напомним, что экс-игрока «ПСЖ» в последние дни активно связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Барселону».

«В данный момент мы не видим никаких причин продавать Менье. Это не входит в наши планы», – цитирует экс-капитана «шмелей» BVB Buzz.

В прошлом сезоне Менье отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами в Бундеслиге. За немецкую команду бельгиец выступает с 2020 года, когда перешёл из «ПСЖ».

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сейчас как раз находятся в активном поиске правого защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Тома Менье Трансферы футбола - лето 2022
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