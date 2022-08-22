Тен Хаг объяснил причины неудач «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему команда выглядит столь неубедительно в первых матчах под его руководством.

«Манчестер Юнайтед» не набрал ни одного очка в двух турах нового розыгрыша АПЛ. После разгрома от «Брентфорда» (0:4) тен Хаг наказал игроков дополнительной тренировкой.

«Я принял решение провести дополнительное занятие во время матча, когда увидел, как играет команда.

Мы хорошо провели предсезонку, но затем лишились форварда [Антони Марсьяля], а Ронни [Криштиану Роналду] был не в форме. Нам также не хватало опорного хавбека. В первом туре мы играли с дуэтом центральных защитников, которые никогда раньше не выходили на поле вместе. Наш вратарь тоже был не в лучшем состоянии», – отметил тен Хаг.