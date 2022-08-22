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Тен Хаг объяснил причины неудач «Манчестер Юнайтед»

 
22 Августа 2022 • 01:28 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
Через 18 ч. 52 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему команда выглядит столь неубедительно в первых матчах под его руководством.

«Манчестер Юнайтед» не набрал ни одного очка в двух турах нового розыгрыша АПЛ. После разгрома от «Брентфорда» (0:4) тен Хаг наказал игроков дополнительной тренировкой.

«Я принял решение провести дополнительное занятие во время матча, когда увидел, как играет команда.

Мы хорошо провели предсезонку, но затем лишились форварда [Антони Марсьяля], а Ронни [Криштиану Роналду] был не в форме. Нам также не хватало опорного хавбека. В первом туре мы играли с дуэтом центральных защитников, которые никогда раньше не выходили на поле вместе. Наш вратарь тоже был не в лучшем состоянии», – отметил тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Августа 2022 в 01:33
Ронни прекрасен... Но он только один... И в снукере...
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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