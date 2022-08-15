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Рио Фердинанд ропщет: «Занимаемся проституцией перед де Йонгом»

 
15 Августа 2022 • 20:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
6.40 4.80 1.45
22.08 22:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «красные дьяволы» слишком много расшаркиваются перед Френки де Йонгом. «Барселона» пытается продать его в «Манчестер Юнайтед», при этом голландский полузащитник ведет свою игру и демонстративно отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, «Манчестер Юнайтед» продолжает унижаться перед ним - так расценивает ситуацию бывший защитник клуба.

- Мы занимаемся проституцией перед этим игроком. Уже три месяца болтаем, это все смотрится как «пожалуйста, перейди к нам, умоляем», - раздражен Фердинанд, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Френки де Йонг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
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