Рио Фердинанд ропщет: «Занимаемся проституцией перед де Йонгом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «красные дьяволы» слишком много расшаркиваются перед Френки де Йонгом. «Барселона» пытается продать его в «Манчестер Юнайтед», при этом голландский полузащитник ведет свою игру и демонстративно отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, «Манчестер Юнайтед» продолжает унижаться перед ним - так расценивает ситуацию бывший защитник клуба.

- Мы занимаемся проституцией перед этим игроком. Уже три месяца болтаем, это все смотрится как «пожалуйста, перейди к нам, умоляем», - раздражен Фердинанд, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.