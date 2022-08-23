Тен Хаг рассказал, рассчитывает ли на Роналду и Магуайра

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выборе стартового состава на матч третьего тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». Защитник Гарри Магуайр и форвард Криштиану Роналду начали игру в резерве.

«У меня есть состав, который нужно использовать. Команда проводит за сезон по 50-60 матчей. От матча к матчу я буду смотреть, кто лучше готов. Магуайр и Роналду? Это прекрасные игроки. Они сыграют свою роль в будущем», - передает слова голландского тренера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху манкунианцы поднялись на 14-е место в таблице АПЛ.