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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг рассказал, рассчитывает ли на Роналду и Магуайра

 
23 Августа 2022 • 07:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выборе стартового состава на матч третьего тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». Защитник Гарри Магуайр и форвард Криштиану Роналду начали игру в резерве.

«У меня есть состав, который нужно использовать. Команда проводит за сезон по 50-60 матчей. От матча к матчу я буду смотреть, кто лучше готов. Магуайр и Роналду? Это прекрасные игроки. Они сыграют свою роль в будущем», - передает слова голландского тренера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху манкунианцы поднялись на 14-е место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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