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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райт: «Если бы не «Ливерпуль», АПЛ было бы неинтересно смотреть»

 
22 Августа 2022 • 16:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 4 ч. 4 мин.

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт поделился мнением о конкуренции в АПЛ.

По мнению экс-футболиста, не будь в английской Премьер-лиге «Ливерпуля», чемпионат сильно бы потерял в своей зрелищности, так как «Манчестер Сити» не ощущал бы должного сопротивления в борьбе за чемпионство.  

Кроме того, Райт считает, что именно из-за конкуренции с «горожанами» мерсисайдцы неудачно стартовали в нынешнем сезоне. Напомним, подопечные Юргена Клоппа сначала поделили очки с «Фулхэмом» (2:2), а затем не смогли обыграть «Кристал Пэлас» (1:1).

«Я думаю, что «Фулхэм» был великолепен в матче против «Ливерпуля» в первом туре. Они оказали давление на «Ливерпуль», и причина, по которой они это сделали, заключается в том, что мерсисайдцы преследовали доминирующий «Манчестер Сити», — заявил Райт OTB Sports.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт сегодня, 22 августа. Соперником «красных» станет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Иан Райт
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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