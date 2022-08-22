Райт: «Если бы не «Ливерпуль», АПЛ было бы неинтересно смотреть»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт поделился мнением о конкуренции в АПЛ.

По мнению экс-футболиста, не будь в английской Премьер-лиге «Ливерпуля», чемпионат сильно бы потерял в своей зрелищности, так как «Манчестер Сити» не ощущал бы должного сопротивления в борьбе за чемпионство.

Кроме того, Райт считает, что именно из-за конкуренции с «горожанами» мерсисайдцы неудачно стартовали в нынешнем сезоне. Напомним, подопечные Юргена Клоппа сначала поделили очки с «Фулхэмом» (2:2), а затем не смогли обыграть «Кристал Пэлас» (1:1).

«Я думаю, что «Фулхэм» был великолепен в матче против «Ливерпуля» в первом туре. Они оказали давление на «Ливерпуль», и причина, по которой они это сделали, заключается в том, что мерсисайдцы преследовали доминирующий «Манчестер Сити», — заявил Райт OTB Sports.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт сегодня, 22 августа. Соперником «красных» станет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.