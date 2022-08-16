«Манчестер Юнайтед» почти утратил надежду на подписание Рабио

Переход Адриена Рабио из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» вряд ли состоится.

Несмотря на согласие между клубами, англичанам так и не удалось убедить французского полузащитника подписать контракт. Рабио запросил слишком высокую зарплату, и теперь в «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что сделка возможна, сообщает журналист Давид Орнштейн. Клуб уже изучает альтернативные варианты усиления центральной линии.

Известно также, что 27-летний хавбек «старой синьоры» с самого начала был не в восторге от варианта с переходом в стан «красных дьяволов» из-за неучастия тех в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.