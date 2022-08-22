«Ювентус» не смог забить в Генуе

Во втором туре Серии А «Ювентус» гостил у «Сампдории». Игра получилась более-менее равной, по крайней мере, у туринцев не было большого преимущества. Более того, команда из Генуи быстро попала в штангу поле атаки Мехди Лериса. У другой стороны был супершанс в середине второго тайма, когда Душан Влаховича откатил под удар Адриену Рабио, тот забил, но из офсайда. В концовке пошла игра без центра поля, но счет так никто и не открыл - 0:0. У «Сампдории» одно очко, у «Ювентуса» - четыре.
Протокол игры
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош•Феррари Алекс•Колли Омар•Ауджелло Томмазо72' (Мурру Никола (72') •Виейра Ронни78' (Квальярелла Фабио (78') •Лерис Мехди• 62'Ринкон Томас67' (Верре Валерио (67') • 87'Сабири Абдельхамид•Джуричич Филип 42'72' (Вильяр Гонсало (72') •Капуто Франческо78' (Депаоли Фабио (78')
Перин Маттиа•Данило Луис•Ругани Даниэле•Бремер Глейсон•Алекс Сандро 45'46' (Де Шильо Маттиа (46') •Маккенни Уэстон61' (Миретти Фабио (61') •Локателли Мануэль85' (Ровелла Николо (85') • 90'Рабио Адриен•Куадрадо Хуан77' (Кин Мойзе (77') •Влахович Душан•Костич Филип
22 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".
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