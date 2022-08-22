«Ювентус» не смог забить в Генуе

Во втором туре Серии А «Ювентус» гостил у «Сампдории». Игра получилась более-менее равной, по крайней мере, у туринцев не было большого преимущества. Более того, команда из Генуи быстро попала в штангу поле атаки Мехди Лериса. У другой стороны был супершанс в середине второго тайма, когда Душан Влаховича откатил под удар Адриену Рабио, тот забил, но из офсайда. В концовке пошла игра без центра поля, но счет так никто и не открыл - 0:0. У «Сампдории» одно очко, у «Ювентуса» - четыре.

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