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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не смог забить в Генуе

 
22 Августа 2022 • 23:50 Комментировать
Сампдория
0:0
Ювентус
окончен

Во втором туре Серии А «Ювентус» гостил у «Сампдории». Игра получилась более-менее равной, по крайней мере, у туринцев не было большого преимущества. Более того, команда из Генуи быстро попала в штангу поле атаки Мехди Лериса. У другой стороны был супершанс в середине второго тайма, когда Душан Влаховича откатил под удар Адриену Рабио, тот забил, но из офсайда. В концовке пошла игра без центра поля, но счет так никто и не открыл - 0:0. У «Сампдории» одно очко, у «Ювентуса» - четыре.

Протокол игры  
Сампдория0:0Ювентус
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошФеррари АлексКолли ОмарАуджелло Томмазо 72' (Мурру Никола ( 72') Виейра Ронни 78' (Квальярелла Фабио ( 78') Лерис Мехди  62'Ринкон Томас 67' (Верре Валерио ( 67'  87') Сабири АбдельхамидДжуричич Филип  42' 72' (Вильяр Гонсало ( 72') Капуто Франческо 78' (Депаоли Фабио ( 78')
Запасные: Равалья НиколаЙепес ЖерарКонтини НикитаЛеверб МаксимМурильо ДжейсонГаббьядини Маноло
Перин МаттиаДанило ЛуисРугани ДаниэлеБремер ГлейсонАлекс Сандро  45' 46' (Де Шильо Маттиа ( 46') Маккенни Уэстон 61' (Миретти Фабио ( 61') Локателли Мануэль 85' (Ровелла Николо ( 85'  90') Рабио АдриенКуадрадо Хуан 77' (Кин Мойзе ( 77') Влахович ДушанКостич Филип
Запасные: Бонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоФаджоли НиколоЗакария ДенисГатти ФедерикоГарофани ДжованниСоуле Матиас
22 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".

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окончен Рома 1:0 Кремонезе 1.25 5.80 12.50
окончен Сампдория 0:0 Ювентус 5.70 3.85 1.62
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