«Ювентус» потерял Бонуччи - может не сыграть против «Сампдории»

Сезон для туринского «Ювентуса» начался с победы в матче с «Сассуоло», но накануне второго тура есть и неприятные новости для поклонников команды Массимилиано Аллегри. Дело в том, что травму на тренировке получил Леонардо Бонуччи, и теперь его участие в игре под сомнением.

Характер повреждения не сообщается, но подчеркивается, что врачи рекомендуют Бонуччи пропустить матч, который состоится в понедельник - дабы избежать более неприятных последствий, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Матч между «Сампдорией» и «Ювентусом» в рамках второго тура состоится в понедельник, 22 августа.