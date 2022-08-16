Стало известно, сколько времени пропустит ди Мария из-за травмы

Стали известны сроки восстановления полузащитника туринского «Ювентуса» Анхеля ди Марии, который получил травму в своём дебютном матче против «Сассуоло». По информации от журналиста Ромео Агрести, аргентинцу понадобится 10 дней для полного выздоровления.

Напомним, что ди Мария вчера забил свой первый гол в футболке «Ювентуса». Футболист перебрался в стан «старой синьоры» на правах свободного агента из французского «ПСЖ», где стал лучшим ассистентом в истории клуба.

«Ювентус» вчера разгромил у себя дома «Сассуоло» со счётом 3:0. Команда Массимилиано Аллегри проведёт свой следующий матч в Серии А на выезде против «Сампдории».