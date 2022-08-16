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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько времени пропустит ди Мария из-за травмы

 
16 Августа 2022 • 15:08 Комментировать
Сампдория
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Ювентус
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22.08 21:45
Стали известны сроки восстановления полузащитника туринского «Ювентуса» Анхеля ди Марии, который получил травму в своём дебютном матче против «Сассуоло». По информации от журналиста Ромео Агрести, аргентинцу понадобится 10 дней для полного выздоровления.

Напомним, что ди Мария вчера забил свой первый гол в футболке «Ювентуса». Футболист перебрался в стан «старой синьоры» на правах свободного агента из французского «ПСЖ», где стал лучшим ассистентом в истории клуба.

«Ювентус» вчера разгромил у себя дома «Сассуоло» со счётом 3:0. Команда Массимилиано Аллегри проведёт свой следующий матч в Серии А на выезде против «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
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