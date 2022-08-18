«Ювентус» сегодня планирует закрыть сделку по Депаю

Туринский «Ювентус» сегодня планирует закрыть сделку по трансферу нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «старой синьоры» проведёт очередную встречу с каталонскими коллегами, чтобы договориться об условиях трансфера.

Напомним, что Депай уже согласовал условия контракта с «Ювентусом». Игро ранее просил у «Барселоны» отпустить его бесплатно, но «сине-гранатовые» намерены выручить хоть какую-то сумму.

Депай присоединился к «Барселоне» прошлым летом из «Лиона». Футболист стал вторым лучшим бомбардиром клуба после Пьера-Эмерика Обамеянга, который пополнил ряды «сине-гранатовых» зимой.