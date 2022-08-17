«Ювентус» делает всё возможное, чтобы подписать Депая до следующего матча

«Ювентус» надеется как можно скорее усилить свой состав нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.

Голландец по-прежнему ведёт переговоры с «Барселоной» о расторжении контракта, действующего до 2023 года, и «Ювентус» ждёт, когда согласие будет достигнуто. При этом Депай уже договорился со «старой синьорой» об условиях договора. Для туринского клуба принципиально, чтобы Депай был доступен к следующему матчу Серии А против «Сампдории», который состоится в понедельник. Стороны продолжают искать решения для ускорения перехода.

Как сообщалось ранее, Депай подпишет с «Ювентусом» контракт до 2024 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего голландца в 35 млн евро.