Инсайдер раскрыл условия контракта Депая с «Ювентусом»

Мемфис Депай всё ближе к переходу из «Барселоны» в «Ювентус».

Как стало известно ещё на прошлой неделе, футболист уже дал устное согласие на переход в стан туринцев. По информации инсайдера Николо Скиры, в новом клубе Депай будет зарабатывать порядка 5 млн евро в год плюс 2 млн в виде дополнительных бонусных выплат. Голландец принял данные условия и готов заключить контракт, что может произойти уже в ближайшее время. 28-летний нападающий почти согласовал с «Барселоной» детали своего ухода.

Каталонский клуб решил расстаться с Депаем, поскольку наставник команды Хави Эрнандес не видит для форварда места в стартовом составе.