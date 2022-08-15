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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер раскрыл условия контракта Депая с «Ювентусом»

 
15 Августа 2022 • 18:54 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
21.08 23:00

Мемфис Депай всё ближе к переходу из «Барселоны» в «Ювентус».

Как стало известно ещё на прошлой неделе, футболист уже дал устное согласие на переход в стан туринцев. По информации инсайдера Николо Скиры, в новом клубе Депай будет зарабатывать порядка 5 млн евро в год плюс 2 млн в виде дополнительных бонусных выплат. Голландец принял данные условия и готов заключить контракт, что может произойти уже в ближайшее время. 28-летний нападающий почти согласовал с «Барселоной» детали своего ухода.

Каталонский клуб решил расстаться с Депаем, поскольку наставник команды Хави Эрнандес не видит для форварда места в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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