Винкс интересен клубу Серии А

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Винкс может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, «Сампдория» подала запрос о доступности хавбека.

Винкс в данный момент не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, который предпочитает англичанину более качественных исполнителей. Напомним, что Гарри дебютировал за «шпор» ещё при Маурисио Почеттино, благодаря чему заслужил вызов в сборную Англии.

Отмечается, что «Сампдория» согласна арендовать полузащитника, если «Тоттенхэм» будет оплачивать большую часть его зарплаты.