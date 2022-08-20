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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Винкс интересен клубу Серии А

 
20 Августа 2022 • 12:08 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
1.40 4.80 7.90
Через 1 ч. 6 мин.

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Винкс может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, «Сампдория» подала запрос о доступности хавбека.

Винкс в данный момент не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, который предпочитает англичанину более качественных исполнителей. Напомним, что Гарри дебютировал за «шпор» ещё при Маурисио Почеттино, благодаря чему заслужил вызов в сборную Англии.

Отмечается, что «Сампдория» согласна арендовать полузащитника, если «Тоттенхэм» будет оплачивать большую часть его зарплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сампдория Гарри Винкс Трансферы футбола - лето 2022
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20.08  14:30 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
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