Силва: «Оба своих гола «Тоттенхэм» забил не по правилам»

Защитник «Челси» Тьяго Силва пожаловался на судейство матча второго тура АПЛ против «Тоттенхэма». Напомним, что игра завершилась вничью 2:2. Нападающий «шпор» Гарри Кейн сравнял счёт на последних минутах.

«Оба своих гола «Тоттенхэм» забил не по правилам. В первом случае перед забитым мячом судья должен был зафиксировать фол и дать игроку «шпор» жёлтую карточку. Затем Ришарлисон с офсайда встал на пути нашего голкипера, чтобы тот не видел траекторию мяча. В случае со вторым голом, перед этим был фол на Кукурелье», – сказал Силва в интервью официальному сайту «Челси».

Следующий матч «Челси» в АПЛ проведёт в это воскресенье на выезде против «Лидса». Игра стартует в 16:00 по московскому времени.