«Вулверхэмптон» покупает дорогостоящего игрока сборной Португалии

«Вулверхэмтон» близок к подписанию очередного португальского футболиста.

Речь о полузащитнике «Спортинга» Матеусе Нунесе, интерес к которому ранее приписывался «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Футболист, как сообщали в Португалии, готов переехать в Англию только ради статусного клуба, выступающего в Лиге чемпионов, однако теперь издание Record утверждает, что 23-летний игрок в нескольких шагах от трансфера в «Вулверхэмптон». Подписание обойдётся «волкам» в 45 млн евро, а ещё 5 млн будет выплачено лиссабонцам в виде бонусов.

Матеус Нунес отметился голом и результативной передачей в двух стартовых матчах нынешнего сезона за «Спортинг».