Чалоба может перейти в другой топ-клуб АПЛ

Защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба заинтересовал другой топ-клуб Английской премьер-лиги. По информации Evening Standard, молодой англичанин приглянулся «Тоттенхэму», который был бы не против до конца трансферного окна усилить центр обороны ещё одним футболистом.

В «Челси» Чалобе не могут гарантировать регулярную игровую практику, поэтому футболист опасается за свой прогресс. В последний раз Трево выходил в составе «Челси» в майском матче прошлого сезона против «Лестера».

Ранее отмечалось, что за Чалобой также пристально следит миланский «Интер». Нападающий «нерадзурри» Ромелу Лукаку уже посоветовал англичанину перебраться на «Джузеппе Меацца».