Конте – о красной в матче с «Челси»: «Иногда такое случается»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал свою красную карточку в концовке матча с «Челси». Напомним, что итальянец был удален за стычку с наставником «синих» Томасом Тухелем. Спустя некоторое время ФА предъявила тренерам обвинения за непристойное поведение.

«Я вижу, что ФА дала нам с Тухелем более мягкое наказание, которое мы должны принять. Мы должны уважать каждое решение, но такие ситуации иногда могут происходить», – заявил Конте на пресс-конференции.

После игры Тухель и Конте заявили, что их стычку не стоит воспринимать всерьёз. Напомним, что сам Антонио ранее возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год и выиграл с клубом АПЛ и Кубок Англии.