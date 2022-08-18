Ндомбеле проходит медосмотр в «Наполи»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле уже находится в Италии и проходит медосмотр в стане «Наполи». Эту информацию в социальных сетях подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее клубы между собой согласовали условия аренды с правом выкупа. За эту сделку неаполитанский клуб заплатит лондонцам один миллион евро.

Вторую половину прошлого сезона Ндомбеле провёл на правах аренды за «Лион». Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ясно дал понять полузащитнику, что тот не входит в его планы на будущее.

Сегодня «Наполи» уже объявил об одном трансфере, подписав контракт с нападающим Джованни Симеоне.