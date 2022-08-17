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Нунес уже сегодня подпишет контракт с «Вулверхэмптоном»

 
17 Августа 2022 • 10:51 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
1.35 5.00 8.50
20.08 14:30

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нунес уже сегодня завершит свой переход в «Вулверхэмптон». Такой информацией в социальных сетях поделился журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, все документы между клубами уже подписаны. Стоимость сделки составит 50 миллионов евро, что является рекордной суммой для «Вулверхэмптона». До этого самым дорогим игроком в истории «волков» был нападающий Фабиу Силва, который обошёлся клубу в 40 миллионов евро.

Нунес уже находится в Англии для того, чтобы пройти медосмотр и подписать с новым клубом контракт, который будет рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022 Матеус Нунес
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ТОТТЕНХЭМ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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