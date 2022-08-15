Конте – о праздновании Тухеля: «Поставить тебе подножку было бы справедливо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжил перепалку с наставником «Челси» Томасом Тухелем после матча. В своих социальных сетях итальянец вчера вечером выложил фотографию с празднованием Тухеля, подписав её: «Тебе повезло, что я тебя на увидел. Поставить тебе подножку было бы справедливо». Конте добавил к этим словам три смеющихся эмодзи, намекая на то, что это шутка.

Напомним, что лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» закончилось вничью 2:2. Конте и Тухель получили красную карточку в конце игры за стычку. Оба тренера не будут присутствовать на бровке в следующем матче своей команды в АПЛ.