Напомним, что лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» закончилось вничью 2:2. Конте и Тухель получили красную карточку в конце игры за стычку. Оба тренера не будут присутствовать на бровке в следующем матче своей команды в АПЛ.
Конте – о праздновании Тухеля: «Поставить тебе подножку было бы справедливо»
|Тоттенхэм
|Вулверхэмптон
20.08 14:30
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжил перепалку с наставником «Челси» Томасом Тухелем после матча. В своих социальных сетях итальянец вчера вечером выложил фотографию с празднованием Тухеля, подписав её: «Тебе повезло, что я тебя на увидел. Поставить тебе подножку было бы справедливо». Конте добавил к этим словам три смеющихся эмодзи, намекая на то, что это шутка.
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Новости
Сегодня, 15 Августа
«Манчестер Сити» сообщил об уходе защитника официально
Рекомендуем