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Конте – о праздновании Тухеля: «Поставить тебе подножку было бы справедливо»

15 Августа 2022 • 09:25 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
20.08 14:30
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжил перепалку с наставником «Челси» Томасом Тухелем после матча. В своих социальных сетях итальянец вчера вечером выложил фотографию с празднованием Тухеля, подписав её: «Тебе повезло, что я тебя на увидел. Поставить тебе подножку было бы справедливо». Конте добавил к этим словам три смеющихся эмодзи, намекая на то, что это шутка.

Напомним, что лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» закончилось вничью 2:2. Конте и Тухель получили красную карточку в конце игры за стычку. Оба тренера не будут присутствовать на бровке в следующем матче своей команды в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Томас Тухель
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