Лаже: «Тяжело смириться с таким результатом»

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» проиграл «Тоттенхэму» с минимальным счетом, и португальский наставник «волков» Бруну Лаже недоволен результатом. После трех туров у «Вулверхэмптона» лишь одно очко.

- Тяжело смириться с таким результатом, особенно видя, как нам забили. У нас были проблемы при подготовке к сезону, некоторые игроки опоздали, некоторые не могли готовиться из-за травм, - цитирует наставника Sky Sports.

В следующем, четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет дома «Ньюкасл».