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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лаже: «Тяжело смириться с таким результатом»

 
20 Августа 2022 • 19:17 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Вулверхэмптон
окончен

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» проиграл «Тоттенхэму» с минимальным счетом, и португальский наставник «волков» Бруну Лаже недоволен результатом. После трех туров у «Вулверхэмптона» лишь одно очко.

- Тяжело смириться с таким результатом, особенно видя, как нам забили. У нас были проблемы при подготовке к сезону, некоторые игроки опоздали, некоторые не могли готовиться из-за травм, - цитирует наставника Sky Sports.

В следующем, четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет дома «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Бруну Лаже
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окончен Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
окончен Эвертон 1:1 Ноттингем Форест 1.93 3.50 4.15
окончен Лестер 1:2 Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
окончен Кристал Пэлас 3:1 Астон Вилла 2.50 3.20 3.00
окончен Фулхэм 3:2 Брентфорд 2.45 3.45 2.85
20.08  19:30 Борнмут ... Арсенал 7.70 4.70 1.42
21.08  16:00 Вест Хэм ... Брайтон 2.30 3.40 3.10
21.08  16:00 Лидс ... Челси
21.08  18:30 Ньюкасл ... Манчестер Сити 9.00 4.90 1.35
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