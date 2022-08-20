Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн забил свой 250-й гол в составе «Тоттенхэма»

 
20 Августа 2022 • 17:17 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Вулверхэмптон
окончен

В матче третьего тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» принимал дома «Вулверхэмптон», и в начале второй половины игры «шпорам» удалось выйти вперед. Гол записал на свой счет Гарри Кейн, который стал единоличным рекордсменом по количеству голов в составе одного клуба в АПЛ - 185.

Но это еще не все - этот гол также стал юбилейным, 250-м для Кейна в составе «Тоттенхэма» - с учетом всех турниров, разумеется. Кейн выступает за лондонский клуб с 2011 года.

 В результате победы лондонский «Тоттенхэм» временно забрался на первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
Идет 45 минута Эвертон 0:0 Ноттингем Форест 1.93 3.50 4.15
Идет 45 минута Лестер 0:0 Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
Идет 45 минута Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла 2.50 3.20 3.00
Идет 45 минута Фулхэм 2:1 Брентфорд 2.45 3.45 2.85
20.08  19:30 Борнмут ... Арсенал 7.70 4.70 1.42
21.08  16:00 Вест Хэм ... Брайтон 2.30 3.40 3.10
21.08  16:00 Лидс ... Челси
21.08  18:30 Ньюкасл ... Манчестер Сити 9.00 4.90 1.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
17:25 · Англия. Премьер-лига
Роджерс объяснил отсутствие Фофана и Тилеманса в составе
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Шикарный дебют Перишича в основе «Тоттенхэма» - статистика
17:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн забил свой 250-й гол в составе «Тоттенхэма»
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не может победить в лондонском дерби уже 24 матча
16:55 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Это были фантастические десять лет» 1
16:39 · Англия. Премьер-лига
Кейн стал единоличным лидером АПЛ по количеству голов, забитых в составе одного клуба
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» забил 1000-й домашний гол в истории выступлений в АПЛ
16:28 · Англия. Премьер-лига
Неугомонный Кейн принёс «Тоттенхэму» победу над «волками» и лидерство
15:49 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака нужно стать безжалостным победителем»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Ницца» сделала первое предложение по трансферу Пепе
14:54 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Манчестер Сити» – фантастический клуб, но порой приходится думать о себе»
14:47 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш остался недоволен переходом Нунеса в «Вулверхэмптон»
14:40 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» потратил летом 149 млн евро – только два клуба Европы потратили больше
14:13 · Англия. Премьер-лига
Байи ещё не согласовал личные условия с «Марселем»
Все новости
Рекомендуем