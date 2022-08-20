Кейн забил свой 250-й гол в составе «Тоттенхэма»

В матче третьего тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» принимал дома «Вулверхэмптон», и в начале второй половины игры «шпорам» удалось выйти вперед. Гол записал на свой счет Гарри Кейн, который стал единоличным рекордсменом по количеству голов в составе одного клуба в АПЛ - 185.

Но это еще не все - этот гол также стал юбилейным, 250-м для Кейна в составе «Тоттенхэма» - с учетом всех турниров, разумеется. Кейн выступает за лондонский клуб с 2011 года.

В результате победы лондонский «Тоттенхэм» временно забрался на первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги.