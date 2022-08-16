ФА не отстранит Тэйлора от матчей «Челси»

Футбольная ассоциация не стала рассматривать просьбу главного тренера «Челси» Томаса Тухеля отстранить арбитра Энтони Тэйлора от матчей с участием «синих».
Напомним, что по мнению немца, судья не должен был засчитывать оба гола «Тоттенхэма» в лондонском дерби на «Стэмфорд Бридж», которое закончилось вничью 2:2.
Более того, Тухелю грозит длительная дисквалификация и денежный штраф за своё поведение и слова после матча. По окончанию игры Томас вместе со своим коллегой из «Тоттенхэма» Антонио Конте устроили стычку, в результате чего оба были удалены. Это значит, Тухель и Конте не будут присутствовать на следующем матче своих команд.
- перед этим были нарушены правила на Хаверце
- было подозрение на попадание мяча в руки игрока шпор, когда он обрабатывал скидку от Жоржиньо
- игрок шпор стоял на линии удара.
Но... все это не волнует ФА, ибо судейки у них как были продажными, так ими и остались.
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