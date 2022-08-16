ФА не отстранит Тэйлора от матчей «Челси»

Футбольная ассоциация не стала рассматривать просьбу главного тренера «Челси» Томаса Тухеля отстранить арбитра Энтони Тэйлора от матчей с участием «синих».

Напомним, что по мнению немца, судья не должен был засчитывать оба гола «Тоттенхэма» в лондонском дерби на «Стэмфорд Бридж», которое закончилось вничью 2:2.

Более того, Тухелю грозит длительная дисквалификация и денежный штраф за своё поведение и слова после матча. По окончанию игры Томас вместе со своим коллегой из «Тоттенхэма» Антонио Конте устроили стычку, в результате чего оба были удалены. Это значит, Тухель и Конте не будут присутствовать на следующем матче своих команд.