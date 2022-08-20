«Тоттенхэм» забил 1000-й домашний гол в истории выступлений в АПЛ

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал дома «Вулверхэмптон», и в начале второй половины игры «шпорам» удалось выйти вперед. Гол записал на свой счет Гарри Кейн, который стал единоличным рекордсменом по количеству голов в составе одного клуба в АПЛ - 185.

Для «Тоттенхэма» гол Кейна стал 1000-м голом в домашних матчах в английской Премьер-лиге. Это пятый клуб АПЛ, который добрался до такого показателя. Большую часть из них были забиты на «Уайт Харт Лейн» - 812 голов. Еще 123 были забиты на новом стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стадиум», и, наконец, еще 65 были забиты на «Уэмбли».