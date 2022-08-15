«МЮ» готов отпустить Гарнера за 20 миллионов евро, игрок интересен двум клубам АПЛ

«Манчестер Юнайтед» этим летом готов расстаться со своим воспитанником Джеймсом Гарнером, который не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага. Журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст утверждает, что клуб отпустит полузащитника за 20 миллионов евро.

Футболист интересен двум командам – лондонскому «Тоттенхэму» и «Ноттингем Форест», за который англичанин выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Оба клуба пока не делали предложений по трансферу Гарнера.

Сам Джеймс хотел бы покинуть «Манчестер Юнайтед», так как хотел бы получать больше игровой практики. В прошлом сезоне футболист отметился 4 голами и 8 ассистами в Чемпионшипе за «Ноттингем Форест».