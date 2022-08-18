«Ноттингем Форест» заплатит за игрока «Вулверхэмптона» больше 40 миллионов евро

«Ноттингем Форест» полностью согласовал сделку по переходу полузащитника «Вулверхэмптона» Моргана Гиббса-Уайта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов (примерно 41,65 миллионов евро) без учёта различных бонусов. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в 11 миллионов евро.

Большую часть минувшего сезона полузащитник провёл в составе клуба Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач в 37 проведённых встречах.

В общей сложности за «Вулверхэмптон» Гиббс-Уайт провёл 88 матчей, в которых забил три мяча, а также отдал одну голевую передачу.