Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» заплатит за игрока «Вулверхэмптона» больше 40 миллионов евро

 
18 Августа 2022 • 16:36 Комментировать (2)
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
1.38 4.90 8.00
20.08 14:30

«Ноттингем Форест» полностью согласовал сделку по переходу полузащитника «Вулверхэмптона» Моргана Гиббса-Уайта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов (примерно 41,65 миллионов евро) без учёта различных бонусов. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в 11 миллионов евро.

Большую часть минувшего сезона полузащитник провёл в составе клуба Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач в 37 проведённых встречах.

В общей сложности за «Вулверхэмптон» Гиббс-Уайт провёл 88 матчей, в которых забил три мяча, а также отдал одну голевую передачу.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Evgen 86
18 Августа 2022 в 17:17
С дуба что ли рухнули. Отдавать 42 мн за игрока который играл в аренде в Чемпионшипе с оценочной 11 мн... Идиотизм в стиле клубов АПЛ
altmax
18 Августа 2022 в 17:36
Это плата за британский паспорт
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
18:10 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро близок к «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера – более 70 млн евро
18:02 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро проведёт беседу с Анчелотти – бразильца привлекает «Манчестер Юнайтед» слухи
16:59 · Англия. Премьер-лига
У богатейшего человека Великобритании допустили покупку «Манчестер Юнайтед» 1
16:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Каземиро сыграл с «Ливерпулем» в понедельник – источник 1 слухи
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» заплатит за игрока «Вулверхэмптона» больше 40 миллионов евро 2
16:24 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят протесты перед игрой с «Ливерпулем» 1
16:16 · Англия. Премьер-лига
​Глейзеры могут продать пакет акций «Манчестер Юнайтед» - идут переговоры
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл замену для Каземиро в Англии
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Фанат «Манчестер Сити» не сможет ходить на футбол три года 2
15:57 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Уход из «Барселоны» – лучшее решение в моей карьере» 2
15:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не будет мешать Каземиро, если бразилец захочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Альварес: «Главная цель – поскорее адаптироваться и помочь команде голами и ассистами»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Представители «Челси» сегодня встретятся с Обамеянгом для согласования условий контракта
15:03 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле проходит медосмотр в «Наполи»
14:59 · Англия. Премьер-лига
После отказа от Рабио, «МЮ» обратил внимание на другого полузащитника «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем