Неугомонный Кейн принёс «Тоттенхэму» победу над «волками» и лидерство

В третьем туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» принимал «Вулверхэмптон». Гости даже чаще били по воротам, но соперник был острее. В первом тайме острее всех был форвард Гарри Кейн. В одном моменте он едва не замкнул дальнюю штангу, затем его удар парировал голкипер, а сразу после перерыва головой направил мяч в перекладину, а Хынмин Сону не повезло на добивании. Кореец позже и сам пробил в каркас ворот. На 64-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу Иван Перишич переправил мяч дальше, и Кейн метров с пяти все же открыл счет.
«Тоттенхэм» заслуженно победил и с 7 очками вышел на первое место.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри64'
Льорис Уго•Санчес Давинсон•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор•Перишич Иван76' (Ришарлисон (76') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль• 12'Бентанкур Родриго•Кулушевски Деян86' (Биссума Ив (86') •Сон Хын Мин76' (Сессеньон Райан (76') •Кейн Гарри 67'
Са Жозе•Хонни Кастро•Коллинз Натан• 67'Килман Макс•Нету Педру71' (Семеду Нелсон (71') •Аит-Нури Раян 56'71' (Траоре Адама (71') •Луис Матеус II•Невеш Рубен•Моутинью Жоау58' (Дендонкер Леандер (58') •Поденсе Даниэл59' (Хименес Рауль (59') •Гуэдеш Гонсалу81' (Хи-Чан Хван (81')
Запасные: Гомеш Тоти•Кандл Люк•Шаркич Матия•Боли Вийи
20 августа. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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