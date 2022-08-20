Неугомонный Кейн принёс «Тоттенхэму» победу над «волками» и лидерство

В третьем туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» принимал «Вулверхэмптон». Гости даже чаще били по воротам, но соперник был острее. В первом тайме острее всех был форвард Гарри Кейн. В одном моменте он едва не замкнул дальнюю штангу, затем его удар парировал голкипер, а сразу после перерыва головой направил мяч в перекладину, а Хынмин Сону не повезло на добивании. Кореец позже и сам пробил в каркас ворот. На 64-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу Иван Перишич переправил мяч дальше, и Кейн метров с пяти все же открыл счет.

«Тоттенхэм» заслуженно победил и с 7 очками вышел на первое место.