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«Тоттенхэм» подписал Удоги за 18 млн евро официально

 
16 Августа 2022 • 21:23 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
1.35 5.00 8.50
20.08 14:30

Левый защитник Дестини Удоги перебрался из «Удинезе» в «Тоттенхэм».

Официальный сайт «шпор» сообщил о подписании итальянца, заключившего с лондонским клубом пятилетнее соглашение. По данным инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера 19-летнего латераля составляет 18 млн евро без учёта бонусов. Удоги вернётся в «Удинезе», где проведёт предстоящий сезон на правах аренды.

«Переход в «Тоттенхэм» был для меня простым решением, – комментирует сделку футболист. – Горжусь тем, что присоединился к топ-клубу, во главе которого находится топ-тренер Антонио Конте», – отметил Удоги, отыгравший в Серии А 41 матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Удинезе Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Дестини Удоги
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