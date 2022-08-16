Левый защитник Дестини Удоги перебрался из «Удинезе» в «Тоттенхэм».

Официальный сайт «шпор» сообщил о подписании итальянца, заключившего с лондонским клубом пятилетнее соглашение. По данным инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера 19-летнего латераля составляет 18 млн евро без учёта бонусов. Удоги вернётся в «Удинезе», где проведёт предстоящий сезон на правах аренды.

«Переход в «Тоттенхэм» был для меня простым решением, – комментирует сделку футболист. – Горжусь тем, что присоединился к топ-клубу, во главе которого находится топ-тренер Антонио Конте», – отметил Удоги, отыгравший в Серии А 41 матч.