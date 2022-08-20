​Шикарный дебют Перишича в основе «Тоттенхэма» - статистика

В субботу «Тоттенхэм» обыграл на своём поле «Вулверхэмптон» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Гарри Кейна. В этой игре впервые в основном составе «шпор» оказался Иван Перишич – ранее хорват дважды выходил на замену.

Специалисты из Squawka приводят статистические показатели Ивана Перишича, которые говорят о том, что дебют хорвата в основе лондонской команды получился по-настоящему шикарным.

Перишич может похвастаться:

- наибольшим количеством выигранных единоборств (7);

- наибольшим количеством отборов (5);

- наибольшим количеством созданных моментов (3);

- голевым пасом.