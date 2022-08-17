Малиновский интересен топ-клубу АПЛ, но есть одна проблема

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может оказаться в топ-клубе из Английской премьер-лиги. По информации от Il Giorno, в услугах украинца заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Тем не менее, в сделке есть одна проблема. «Аталанта» хочет расстаться с футболистом на постоянной основе, тогда как «шпоры» готовы предложить лишь годичную аренду без гарантий выкупа.

Напомним, что Малиновский ранее был интересен другом клубу АПЛ. За игроком следил «Ноттингем Форест», который недавно оформил свою первую победу в новом сезоне, обыграв дома лондонский «Вест Хэм».

Малиновский в первом туре Серии А уже успел отметиться ассистом.