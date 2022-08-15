ФА расследует слова Тухеля по отношению к арбитру матча «Челси» – «Тоттенхэм»

Футбольная ассоциация расследует слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля по отношению к арбитру Энтони Тэйлору. Напомним, что немецкий специалист после матча с «Тоттенхэмом» заявил, что оба гола «шпор» нельзя было засчитывать. Теперь Тухелю грозит денежный штраф и дисквалификация.

Тэйлор засчитал первый мяч «Тоттенхэма», хотя за несколько секунд до гола мог зафиксировать фол на Кае Хаверце. Также арбитр в концовке матча не стал удалять защитника «шпор» Кристиана Ромеро за то, что аргентинец потянул за волосы новичка «Челси» Марка Кукурелью. После этого «Тоттенхэм» сравнял счёт с углового.

Напомним, что вчерашний матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» закончился вничью 2:2. Антонио Конте и Томас Тухель после финального свистка получили красную карточку.