ФА расследует слова Тухеля по отношению к арбитру матча «Челси» – «Тоттенхэм»

Тэйлор засчитал первый мяч «Тоттенхэма», хотя за несколько секунд до гола мог зафиксировать фол на Кае Хаверце. Также арбитр в концовке матча не стал удалять защитника «шпор» Кристиана Ромеро за то, что аргентинец потянул за волосы новичка «Челси» Марка Кукурелью. После этого «Тоттенхэм» сравнял счёт с углового.
Напомним, что вчерашний матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» закончился вничью 2:2. Антонио Конте и Томас Тухель после финального свистка получили красную карточку.
Этот человек удалял Ковачича в финале КА с Арсеналом за то, что на его ногу наступил Джака.
Это уже диагноз.
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