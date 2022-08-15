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ФА расследует слова Тухеля по отношению к арбитру матча «Челси» – «Тоттенхэм»

 
15 Августа 2022 • 12:54 Комментировать (2)
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
20.08 14:30
Футбольная ассоциация расследует слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля по отношению к арбитру Энтони Тэйлору. Напомним, что немецкий специалист после матча с «Тоттенхэмом» заявил, что оба гола «шпор» нельзя было засчитывать. Теперь Тухелю грозит денежный штраф и дисквалификация.

Тэйлор засчитал первый мяч «Тоттенхэма», хотя за несколько секунд до гола мог зафиксировать фол на Кае Хаверце. Также арбитр в концовке матча не стал удалять защитника «шпор» Кристиана Ромеро за то, что аргентинец потянул за волосы новичка «Челси» Марка Кукурелью. После этого «Тоттенхэм» сравнял счёт с углового.

Напомним, что вчерашний матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» закончился вничью 2:2. Антонио Конте и Томас Тухель после финального свистка получили красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Томас Тухель
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Комментарии (2)
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Соломон
15 Августа 2022 в 14:11
Когда это тело в оболочке Тейлора ставят на дерби Лондона, значит это кому-нибудь нужно. Но возникают два вопроса: дяди Ромы уже нет, а рассмотреть деяния арбитра в двух ключевых эпизодах, хотя бы после матча НИКТО не хочет!?
fireland
15 Августа 2022 в 13:16
Тейлор конченая шлюха и мразь.
Этот человек удалял Ковачича в финале КА с Арсеналом за то, что на его ногу наступил Джака.
Это уже диагноз.
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