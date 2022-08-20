Кейн: «Это были фантастические десять лет»

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает дома «Вулверхэмптон», и в начале второй половины игры «шпорам» удалось выйти вперед. Гол записал на свой счет Гарри Кейн, который стал единоличным рекордсменом по количеству голов в составе одного клуба в АПЛ - 185.

Ранее Гарри Кейн делил этот рекорд с аргентинским форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в период с 2011 по 2021 год наколотил 184 гола за свой клуб. Кейн прокомментировал свой успех в интервью BBC Sport:

- «Волки» осложнили нам жизнь, это факт. Но мы создали больше шансов, мы заслуживали гол. Мой рекорд? Последние десять лет были фантастикой. Я люблю забивать. Но важнее всего выигрывать матчи. Мы выиграли сегодня, хотя игра оставляла желать лучшего - но это и есть почерк большой команды, - цитирует Кейна источник.