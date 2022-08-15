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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «В следующем матче меня не будет на бровке, зато судья продолжит работать»

 
15 Августа 2022 • 10:08 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
20.08 14:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после игры с «Тоттенхэмом» раскритиковал арбитра Энтони Тэйлора. Немец считает, что оба гола «шпор» нельзя было засчитывать. По версии Тухеля, первый мяч команды Антонио Конте был забит после фола на Кае Хаверце, а за секунды до второго гола, судья не удалил Кристиана Ромеро за то, что аргентинец потянул за волосы Марка Кукурелью. Напомним, матч закончился вничью 2:2.

«В следующем матче меня не будет на бровке, зато судья продолжит работать», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Конте вместе с Тухелем получили по красной карточке после финального свистка за стычку. Оба тренера не будут присутствовать на бровках своих команд в следующем туре АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Томас Тухель Энтони Тэйлор
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