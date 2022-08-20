Перишич дебютирует в основе «Тоттенхэма»

Новичок «Тоттенхэма» Иван Перишич дебютирует в основном составе клуба в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Остальные новички в лице Ришарлисона, Биссума и Ленгле остались в запасе.

Состав «Тоттенхэма» выглядит следующим образом: Льорис, Эмерсон, Санчес, Дайер, Дэвис, Перишич, Бентанкур, Хёйбьерг, Кулушевски, Сон, Кейн.

Напомним, что в первых двух турах «Тоттенхэм» добыл четыре очка в матчах с «Челси» и «Саутгемптоном». Главный тренер «шпор» Антонио Конте не будет присутствовать сегодня на бровке из-за дисквалификации, которую итальянец получил за красную карточку после игры с «Челси».