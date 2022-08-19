Судья ВАР Майк Дин признался, что допустил ошибку в матче «Челси» – «Тоттенхэм»

Сидевший у монитора ВАР на матче «Челси» – «Тоттенхэм» арбитр Майк Дин признался, что допустил ошибку в концовке встречи.

«Я думаю, что первый гол «Тоттенхэма» был забит по правилам, но ко второму мячу есть вопросы. Посмотрев эпизод я подумал, что фол Ромеро на Кукурелье не тянет на красную карточку, но затем я посовещался со многими коллегами, после чего понял, что допустил ошибку. Я должен был подсказать Энтони Тэйлору самому посмотреть эпизод», – цитирует Дина Mailplus.

Напомним, что матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился вничью 2:2 – «шпоры» сравняли счёт на последних минутах. Майк Дин более 20 лет работал арбитром в АПЛ, но по окончанию прошлого сезона завершил карьеру.