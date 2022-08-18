Мы уже сообщали о том, что переход португальского защитника Матеуса Нунеса из лиссабонского «Спортинга» станет самым дорогим в истории английского «Вулверхэмптона». Сейчас пресс-служба клуба подтвердила трансфер 23-летнего футболиста, хотя и не уточнила финансовые условия сделки.

По неофициальной информации, «Вулверхэмптон» выложил за футболиста пятьдесят миллионов евро, зато заключил с ним пятилетний контракт с приоритетом продления на еще один сезон.

Нунес выступал за «Спортинг» с 2019 года, ранее он играл за такие команды, как «Эрисейренсе» и «Эшторил». Провел также восемь матчей в составе португальской сборной, забив один гол.