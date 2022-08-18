Белотти хотят видеть в АПЛ, но форвард ждёт перехода в «Рому»

Нападающий Андреа Белотти надеется как можно скорее оказаться в «Роме». Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянца хочет видеть «Вулверхэмптон», но футболист твёрдо намерен присоединиться к «джаллоросси».

Ранее Белотти уже согласовал с «Ромой» контракт до 2025 года с зарплатой в размере трёх миллионов евро в год. Сделка пока заморожена, так как «волки» пытаются освободить место для нападающего.

Напомним, что Белотти находится в статусе свободного агента. Ранее футболист долгое время выступал за «Торино». В прошлом сезоне 28-летний Андреа забил 8 голов в итальянской Серии А.