Защитник «Тоттенхэма» стал приоритетной целью «Милана»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга всё ещё может перейти в «Милан».

Сведения о возможном переезде англичанина в Италию появились в июле – тогда клубам так и не удалось договориться. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны вновь вступили в переговоры по Танганга. В настоящий момент обсуждаются формула сделки и её условия. 23-летний центрбек «шпор» стал приоритетной целью «Милана» после того, как переговоры по Абду Диалло из «ПСЖ» зашли в тупик.

Джафет Танганга провёл 43 матча за первую команду «Тоттенхэма» во всех соревнованиях. Стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 12 млн евро.