Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Новичок «Тоттенхэма»: «Серия А – это хорошо, но АПЛ – ещё лучше»

 
17 Августа 2022 • 00:42 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
1.35 5.00 8.50
20.08 14:30

19-летний левый защитник Дестини Удоги рад продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Сегодня «Тоттенхэм» официально объявил о подписании итальянца из «Удинезе». Стоимость трансфера – 18 млн евро. Игрок сразу вернётся в свой прежний клуб, где проведёт сезон 2022/23 на правах аренды.

«Мне очень помог опыт, добытый в Серии А. Здесь я исполнил мечту и сильно вырос как футболист в «Вероне» и «Удинезе». Но возможность играть в лучшей и самой сложной лиге мира – Английской премьер-лиге – это ещё лучше», – прокомментировал свой переход в стан «шпор» Удоги.

В Серии А юный латераль провёл 41 матч, отметившись пятью голами и тремя результативными пасами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Удинезе Серия А Английская Премьер-лига Дестини Удоги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
01:15 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не получал предложений от «МЮ» по Каземиро
00:51 · Англия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Роналду в «Атлетико», но руководство клуба сомневается по двум причинам 1
00:42 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Тоттенхэма»: «Серия А – это хорошо, но АПЛ – ещё лучше»
16 Августа
23:56 · Англия. Премьер-лига
Малиновский может перебраться в АПЛ
23:53 · Англия. Премьер-лига
Ради возвращения в «Спортинг» Роналду пришлось бы сократить зарплату почти на 40 млн евро в год 1
23:44 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» Пепе может вернуться во Францию
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» внушительную сумму за Каземиро 1
23:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Мы поддержали Нуньеса, но надеемся, что подобное не повторится»
22:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату запросила мать Рабио у «Манчестер Юнайтед» 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду обновил собственный антирекорд 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Каждый восьмой гол в новом сезоне АПЛ - это автогол
22:24 · Англия. Премьер-лига
В испанском чемпионате время тянут больше всего среди топ-5 европейских первенств
22:15 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд призвал не сравнивать с ним молодого защитника «Арсенала» 1
22:04 · Англия. Премьер-лига
Каземиро не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – об удалении: «Осознаю цену своего поступка»
Все новости
Рекомендуем