Новичок «Тоттенхэма»: «Серия А – это хорошо, но АПЛ – ещё лучше»

19-летний левый защитник Дестини Удоги рад продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Сегодня «Тоттенхэм» официально объявил о подписании итальянца из «Удинезе». Стоимость трансфера – 18 млн евро. Игрок сразу вернётся в свой прежний клуб, где проведёт сезон 2022/23 на правах аренды.

«Мне очень помог опыт, добытый в Серии А. Здесь я исполнил мечту и сильно вырос как футболист в «Вероне» и «Удинезе». Но возможность играть в лучшей и самой сложной лиге мира – Английской премьер-лиге – это ещё лучше», – прокомментировал свой переход в стан «шпор» Удоги.

В Серии А юный латераль провёл 41 матч, отметившись пятью голами и тремя результативными пасами.