Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звезду Серии А

«Тоттенхэм» может вернуться в борьбу за подписание полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Интерес к 27-летнему хавбеку уже давно приписывается подавляющему большинству грандов Английской премьер-лиги. Согласно сведениям издания Calciomercato, Антонио Конте, возглавляющий «Тоттенхэм», является большим поклонником таланта серба, и «шпоры» рассматривают возможность громкого подписания до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщалось ранее, «Лацио» оценивает стоимость своего лидера в 50 млн евро. Контракт Милинковича-Савича с римлянами рассчитан до лета 2024 года.