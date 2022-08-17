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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ндомбеле скоро станет игроком итальянского топ-клуба

 
17 Августа 2022 • 15:17 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
1.35 5.00 8.50
20.08 14:30

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле в скором времени должен подписать контракт с «Наполи». Инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях утверждает, что француз в ближайшие дни будет официально представлен в качестве новичка неаполитанского клуба.

По сведениям источника, ранее «Наполи» уже согласовал с «Тоттенхэмом» детали сделки. Совсем недавно итальянский клуб также пришёл к согласию с самим Ндомбеле по условиям контракта.

Танги перейдёт в «Наполи» на правах сезонной аренды за один миллион евро. При этом у неаполитанцев будет право выкупа, которое составляет 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Наполи Танги Ндомбеле Трансферы футбола - лето 2022
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ТОТТЕНХЭМ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (1)
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Bettega
17 Августа 2022 в 16:04
Наполи топ??????
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