Ндомбеле скоро станет игроком итальянского топ-клуба

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле в скором времени должен подписать контракт с «Наполи». Инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях утверждает, что француз в ближайшие дни будет официально представлен в качестве новичка неаполитанского клуба.

По сведениям источника, ранее «Наполи» уже согласовал с «Тоттенхэмом» детали сделки. Совсем недавно итальянский клуб также пришёл к согласию с самим Ндомбеле по условиям контракта.

Танги перейдёт в «Наполи» на правах сезонной аренды за один миллион евро. При этом у неаполитанцев будет право выкупа, которое составляет 30 миллионов евро.