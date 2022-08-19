Гиббс-Уайт сегодня будет объявлен новичком «Ноттингем Форест», цена трансфера – свыше 40 миллионов евро

Полузащитник «Вулверхэмптона» Морган Гиббс-Уайт сегодня должен завершить свой трансфер в «Ноттингем Форест». По информации от журналиста Фабрицио Романо, 22-летний англичанин уже подписал с клубом контракт до 2027 года. В ближайшие часы «лесники» должны выпустить официальное объявление.

Напомним, что за трансфера Гиббса-Уайта «Ноттингем Форест» заплатит 41 миллион евро + бонусы. Полузащитник стал 16 новичком клуба в это трансферное окно. Также Морган теперь будет самым дорогим футболистом в истории «лесников».

Гиббс-Уайт ранее работал с нынешним тренером «Ноттингем Форест» Стивом Купером в молодёжной сборной Англии. Приглашение полузащитника было инициировано именно наставником.