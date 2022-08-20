Кейн стал единоличным лидером АПЛ по количеству голов, забитых в составе одного клуба

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал дома «Вулверхэмптон», и в начале второй половины игры «шпорам» удалось выйти вперед. Гол записал на свой счет Гарри Кейн, который стал единоличным рекордсменом по количеству голов в составе одного клуба в АПЛ - 185.

Ранее Гарри Кейн делил этот рекорд с аргентинским форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в период с 2011 по 2021 год наколотил 184 гола за свой клуб.

Любопытно, что и Кейн играет в составе «Тоттенхэма» с 2011 года. В результате победы «Тоттенхэм» временно забрался на первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиге.